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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 4 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الأثار بالسيدة زينب

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الأثار داخل عقار بالسيدة زينب. 

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تمكن رجال الأمن، من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم السيدة زينب، قيام 4 أشخاص بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات.

تم استهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بالعقار وبحوزتهم بندقية خرطوش وعدد من الطلقات وأدوات الحفر والتنقيب، كما عُثر على حفرة بعمق 6 أمتار.

الحفر والتنقيب

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الاثار قسم السيدة زينب عقارات بندقية خرطوش الحفر والتنقيب

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