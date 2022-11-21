حبس 4 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الأثار بالسيدة زينب

قررت جهات التحقيق، حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الأثار داخل عقار بالسيدة زينب.

تمكن رجال الأمن، من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم السيدة زينب، قيام 4 أشخاص بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات.

تم استهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بالعقار وبحوزتهم بندقية خرطوش وعدد من الطلقات وأدوات الحفر والتنقيب، كما عُثر على حفرة بعمق 6 أمتار.

الحفر والتنقيب

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.