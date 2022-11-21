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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد| أحدث ظهور لـ ميدو مع زوجته يسرا الليثي.. صور

ميدو وزوجته
ميدو وزوجته

 

شاركت يسرا الليثى زوجة أحمد حسام ميدو صورة جديدة لها عبر صفحتها الخاصة علي موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"


وظهرت يسرا الليثى بصحبة زوجها النجم أحمد حسام ميدو من دبي، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

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يذكر أن العالمي أحمد حسام ميدو ، نجم الكرة المصرية السابق يقدم حاليا الموسم الثاني من برنامج «الريمونتادا» على قناة المحور.


وُلد ميدو في الثالث والعشرين من فبراير عام 1983 وتم تصعيده للفريق الأول في نادي الزمالك موسم «1999-2000» وهو في السادسة عشر من عمره ليشارك في 4 مباريات في بطولة الدوري قبل أن يخوض تجربة الاحتراف في أوروبا عبر بوابة نادي «جينت» البلجيكي وهنا بدأت سفينة «ميدو»، في الإبحار عبر موانئ أوروبا المختلفة.


وحقق "العالمي" أحمد حسام ميدو ، العديد من البطولات والإنجازات خلال مسيرته الاحترافية، حيث توج بلقب الدوري الهولندي مع أياكس مرتين، وتوج بكأس هولندا مرة واحدة، والسوبر الهولندي مرة واحدة عام 2002.


ويعد "ميدو" ضمن 11 لاعبًا في تاريخ الكرة المصرية، شاركوا مع أنديتهم الأوروبية في الأدوار المتقدمة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

IMG_٢٠٢٢١١٢٠_٢١٢٠٤٠
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احمد حسام ميدو نادي الزمالك يسرا الليثي الريمونتادا زوجة احمد حسام ميدو

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