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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لبلبة في حفل الافتر بارتي بمهرجان القاهرة السينمائي

لبلبة
لبلبة

حضرت الفنانة لبلبة، على المشاركة في حفل الأفتر بارتي في المتحف القومي للحضارة، ضمن فعاليات الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. 

 

وحضر الحفل عدد من النجوم، من بينهم الفنان حسين فهمي، والفنانة يسرا، خالد المصري، لبلبة، رانيا يوسف، عمر الشناوي، أحمد مجدي، وغيرهم.

لبلبة بعد تكريمها : الجائزة تقدير لمشوار طويل بدأ منذ طفولتي

بعد تكريمها.. لبلبة: عادل إمام بعتلي رسالة تهنئة

يذكر أن تتواصل في مصر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44.

وشهد اليوم الرابع من المهرجان عرض عدد من الأفلام من بريطانيا والجزائر وكرواتيا والمكسيك والأرجنتين وغيرها، إضافة إلى ندوة مميزة للفنانة لبلبة والتي تم تكريمها في دورة هذا العام بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر بعد تقديمها أكثر من 88 فيلمًا روائيًا وأربعة مسلسلات تلفزيونية.

وعبرت الفنانة لبلبة عن سعادتها في تصريح لقناة الغد قائلة إن "هذه الجائزة تقدير لمشواري الطويل وأن هذا التكريم جعلني أشعر أنه تتويج وتقدير لمشواري الذي بدأته منذ طفولتي".

وشهدت أروقة المهرجان إقبالا كبيرا لحضور عروض اليوم الرابع ومن بينها الفيلم البريطاني «السباحتان»، والجزائري «العايلة»، والكرواتي «مكان آمن»، والمكسيكي الأرجنتيني «ثوب من الأحجار الكريمة».

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