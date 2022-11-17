بعد تكريمها.. لبلبة: عادل إمام بعتلي رسالة تهنئة

كشفت الفنانة لبلبة تفاصيل رسالة الفنان عادل إمام لها بعد تكريمها بمهرجان القاهرة السينمائي، قائلة: عادل إمام بعتلي رسالة تهنئة بعد تكريمي".

وأضافت "لبلبة" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، :"باخد بنصيحة عادل إمام دايما..وهو نصحني بقبول الأعمال الفنية المقبولة"، متابعة:"كلمني وقالي أنا زعلان منك، عشان بترفضي أعمال كتير، مش لازم ترفضي، لازم الناس تشوفك، هيجي وقت لما تقعدي ترفضي مش هتلاقي حد بيطلبك".

واسترسلت:"أنا سمعت كلامه، وبقيت باخد اللي معقول، واللي مش معقول بسيبه"، مضيفة:" عادل إمام غالي عليا جدا وبعتبر أسرته أهلي وعيلتي".



