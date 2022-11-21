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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

علشان نستعد لو في توابع.. نصائح البحوث الفلكية للمصريين حال الشعور بـ زلزال

زلزال
زلزال

حالة من الخوف والفزع اصابت المصريين مع الساعات الاولي بداية اليوم الأثنين 21 نوفمبر، حيث شعر عدد كبير من المصريين بحدوث زلزال إصابهم بخوف ورعب شديد، فما بدأ الجميع يحذر من أن توابع للزلال قد تتطرق تعود بصورة أكبر.

وكان قد اوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، سابقآ عن الإجراءات التي يجب علي الانسان إتباعها في حالة شعوره بالزلزال.

وقدم الدكتور جاد القاضى رئيس  المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، بعض النصائح الهامة فى حالة وقوع زلزال، حيث يجب فى البداية عدم الهلع والتحكم فى ضبط النفس، وحماية الرأس حتى لا يسقط أى شئ عليها يؤدي لفقد الوعي، وذلك نوجه بضرورة الاحتماء تحت اى من ترابيزة .

تفاصيل زلزال يضرب جزيرة كريت اليونانية وشعر به سكان القاهرة

وأضاف الدكتو جاد انه يجب إيضا البعد عن أى مصدر الكهرباء وعدم التعامل مع الكهرباء نهائىا وعدم إستخدام الاسانسير والحرص على عدم التدافع او التكدس على السلالم والتوجه إلى الأسفل بهدواء وبدون جرى.

واشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الزلزال لا يستمر لمدة زمنية طويلة حيث أن أغلب الزلازل تستمر لثواني محدده ولا تتخطي حاجز الدقيقة ولكن الشعور بيه هو الذى يختلف .

شعر سكان القاهرة والمحافظات بوقوع هزة أرضية بقوة 6 بمقياس ريختر في اليونان.

أفاد المركز الأورومتوسطي، لرصد الزلازل اليوم الاثنين، بوقوع زلزال بقوة 6 ريختر في جزيرة كريت اليونانية، شعر به سكان منطقة القاهرة الكبرى.

ونشر المركز تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” تشير إلى أن الزلزال الذي تبلغ شدته 6 ريختر، وقع على عمق 80 كم في الساعة 1:25 بعد منتصف الليل، وشعر به سكان منطقة القاهرة الكبرى.
 

زلزال المصريين بحدوث زلزال توابع للزلال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية Jobs Education

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