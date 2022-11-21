البحوث الفلكية لا نتوقع حدوث توابع لزلزال اليونان الذي شعر به سكان القاهرة

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية وبعض المحطات الدولية يوم الاثنين الموافق 12/22/1011 هزة أرضية اليونان علي بعد 506 كم شمال مدينة مطروح.

وحدثت الهزة قبل دقائق على خط العرض : 35.86 شمالا وخط الطول : 26.62 شرقا والعمق : 85 كم بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر .

هذا ولم يرد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع إى خسائر فى الأرواح والممتلكات ، ولا يتوقع حدوث توابع له .

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على صفحاتهم أنباء عن حدوث زلزال شعر به سكان محافظة القاهرة بشكل كبير كما شعر به المواطنين في العديد من المحافظات.