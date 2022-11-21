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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلم Black Panther: Wakanda Forever يحقق 425 مليون دولار

Black Panther
Black Panther

بلغت اجمالي إيرادات الجزء الثاني من فيلم Black Panther: Wakanda Forever حوالي 425 مليون و792 ألف دولار عالمياً، وذلك منذ طرح الفيلم في دور عرض السينما يوم 11 نوفمبر.

وانقسمت إيرادات فيلم Black Panther: Wakanda Forever بين 238 مليون و592 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و187 مليونًا و200 ألف دولار في شباك التذاكر عالمياً.
 

فيلم Black Panther مستند إلى شخصية من (مارفل كومكس) تحمل نفس الاسم، أنتجته إستوديوهات مارفل وتم توزيعه بواسطة والت ديزني ستوديوز موشن بيكشرز، وهو الفيلم الثامن عشر من عالم مارفل السينمائي. 

 

والجزء الاول من الفيلم أخرجه رايان كوغلر الذي شارك في كتابة السيناريو مع جو روبرت كول، وبطولة تشادويك بوزمان بدور الملك تشالا (النمر الأسود) إلى جانب مايكل ب. جوردان، لوبيتا نيونغو، داناي غوريرا، مارتن فريمان، دانييل كالويا، ليتيشا ريات، وينستون ديوك، أنجيلا باسيت، فورست ويتكر وأندي سركيس. 

يذكر أن افتتح الجزء الأول من فيلم Black Panther: Wakanda Forever في عام 2018 محققا 202 مليون دولار، وحقق مجموع إيرادات بلغ 1.3 مليار دولار عالميا. 

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توفي تشادويك بوسمان بطل الجزء الأول من Black Panther: Wakanda Forever في عام 2020 عن عمر يناهز 43 عاما إثر إصابته بمرض سرطان القولون، ولعب دور الملك تتشالا أو بلاك بانثر واحد من أشهر الأبطال الخارقين.

 

ظهر في البوستر الدعائي لفيلم Black Panther: Wakanda Forever   أبطال العمل وعلى رأسهم ليتيتيا رايت التي تتولى دور البطولة بشخصيتها شوري، بدلا من شقيقها الملك تتشالا.

Black Panther Wakanda Foreve السينما دور العرض الأمريكية الجزء الأول

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