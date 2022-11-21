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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول روسي مقرب لـ بوتين: كييف مدينة روسية تاريخيًا وسنستعيدها

فلاديمير بوتين ودميتري
فلاديمير بوتين ودميتري ميدفيديف

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، الأحد، إن العاصمة الأوكرانية "كييف مدينة روسية ستتم استعادتها".

جاء كلام الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي عبر حسابه على تطبيق "تلجرام" ردًا على تهديدات أوكرانية باستعادة "شبه جزيرة القرم" بعد الانسحاب الروسي من خيرسون جنوب البلاد.

وأضاف أن "كييف عاصمة روسيا القديمة، وثانيًا كييف من المدن الروسية الكبرى إبان الإمبراطورية الروسية، وثالثًا كييف عاصمة إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي".

كما أشار إلى أن "كييف ببساطة مدينة روسية لطالما فكّر وتحدث سكانها باللغة الروسية"، مضيفا: "حتى يكون كل شيء واضحا تمامًا، بشأن ما الذي يجب أن يعود، وكيف ستتم استعادتها".

يشار إلى أنه بعد استعادة الجيش الأوكراني جزءاً من منطقة خيرسون الأسبوع الماضي، بدا أنّ كييف وموسكو تريدان تعزيز مواقعهما مع اقتراب فصل الشتاء.

ومنذ ضمّ القرم عام 2014، تعتبر موسكو شبه الجزيرة جزءاً من أراضيها، الأمر الذي لا يعترف به المجتمع الدولي. وشدّدت كييف مرارا في الأشهر الأخيرة على نيّتها استعادتها.

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