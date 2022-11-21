رضا عبدالعال: آداء منتخب قطر مخيب للآمال

انتقد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أداء منتخب قطر في مباراة الافتتاح أمام منتخب الأكوادور في بطولة كأس العالم 2022 والظهور بمستوى فني أقل من المتوسط في مباراة الافتتاح.

أداء منتخب قطر



وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" أداء منتخب قطر في مباراة الافتتاح أمام الأكوادور غير مبشر على الاطلاق رغم مرور جولة واحد فقط والأداء مخيب للأمال من وجهة نظري ".

وتابع:" منتخب قطر كان خارج الخدمة أمام الإكوادور ويجب تصحيح الأوضاع في المباريات القادمة بالدور الأول ببطولة كأس العالم لحجز بطاقة التأهل للدور التالي بالمونديال ".