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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

جائزة عبدالله الفيصل للشعر العربي تعلن أسماء الفائزين

صدى البلد

أعلن أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي، أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في موسمها الرابع، بحضور أعضاء مجلس الأمناء.

 

وفاز بجائزة "التجربة الشعرية" الشاعر محمد بن عبدالله العلي (السعودية)، وقيمتها نصف مليون ريال سعودي، كما فاز بجائزة "الديوان" الشاعر محمد الأمين جوب (السنغال)، عن ديوانه "كأغنية لن تكتمل"، وقيمتها 200 ألف ريال سعودي.

 

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وفاز بجائزة "الشعر المسرحي" الشاعر محمد إسماعيل عبدالله سويلم (مصر)، عن مسرحيته "أعمى يلعب الشطرنج"، وقيمتها 100 ألف ريال سعودي.

كما فاز بجائزة القصيدة المغنّاة الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين (الكويت)، عن قصيدة "لن أسلاكم"، أداء الفنّانة ولاء الجندي، وقيمتها 100 ألف ريال سعودي.

وحصل بيت الشعر في الشارقة (الإمارات)، على جائزة أفضل مشروع في خدمة الشعر العربي وقيمتها 100 ألف ريال سعودي.

اكاديمية الشعر الأمير خالد الفيصل الأمير عبدالله الفيصل الشعر العربي التجربة الشعرية الشعر المسرحي أعمى يلعب الشطرنج

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