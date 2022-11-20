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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

12 إصدارًا جديدًا عن المركز القومي للترجمة.. تفاصيل

صدى البلد

‎أصدر المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، 12 إصدارا جديدا وهم كالتالي: "مشاعر تصنع تاريخًا: تأثير العواطف الجمعية من هتلر إلى اوباما" من تأليف لوك شومبي وإلكه إندرت ومن ترجمة علا عادل، "فضاءات العنف: النظم الاجتماعية في حالة الاستثناء" من تحرير يورج بابيروفسكي وجابريلا ميتسلر ومن ترجمة محمد صفار ،الڤوري:السوبر مافيا الروسية" من تأليف مارك جاليوتي ومن ترجمة هشام ممدوح طه، و"اخناتون :وهم التوحيد" من تأليف فرانتس ماشيفسكي و من ترجمة أيمن أشرف.

كما صدرت أيضًا الطبعة الثانية من "تجارة مكة وظهور الإسلام" من تأليف باتريشيا كرون و من تقديم وترجمة آمال الروبي ومن مراجعة محمد إبراهيم بكر.

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‎ومن سلسلة العلوم الاجتماعية للباحثين "الصوفية والطقوس والحداثة في مصر: الأداء اللغوي استراتيجية التأقلم" من تأليف مايكل أّرون فؤيشكوف ومن ترجمة السيد جاد، و"فهم العلاقات الدولية" من تأليف كريس براون  كريستين إنلي ومن ترجمة محمد محمود العشماوي ومن ترجمة بدر الرفاعي، كما صدرت الطبعة العربية من كتاب "مواجهة الفاشية في ‎مصر: الديكتاتورية مقابل الديمقراطية في الثلاثينات" من من تأليف اسرائيل جرشوني وجيمس جانكوفسكي، و"حضارة مصر القديمة" من تأليف مارك فان دي ميروب ومن ترجمة علاء الدين عبد المحسن شاهين و من مراجعة محمد إبراهيم بكر، و"إيزيس أم الآلهة" من تأليف فرانسواز دونون و من ترجمة عبلة عبد الرازق  ومن مراجعة خالد غريب، و"نظرية المعرفة" من تأليف إرنست سوسا و من ترجمة ودراسة صلاح إسماعيل، وأخيرًا "في دائرة الضوء:مجموعات الاّثار المصرية في متاحف صربيا" من ترجمة علاء شاهين .

القومي للترجمة المركز القومي للترجمة الدكتورة كرمة سامي العلاقات الدولية حضارة مصر العلوم الاجتماعية

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