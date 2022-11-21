أنا طالع عيني.. هنا الزاهد تكشف عن خضوعها لمحاليل طبية في لبنان

كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن خضوعها لمحاليل طبية في لبنان، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت هنا الزاهد صورة عبر خاصية “الاستوري”، وعلقت عليها كاتبة: “الناس اللي فكراني مدلعة في لبنان أنا طالع عيني ومكان المحاليل اهيه.. شكرا”.

يذكر انه أعلنت الفنانة هنا الزاهد ، استمرارها فى لبنان لمدة أسبوع أخر بسبب تصوير مسلسل “سيب وأنا أسيب” .

وقالت الفنانة هنا الزاهد عبر خاصية “ الستورى ” بموقع التواصل الإجتماعى انستجرام “ انا بقالى شهرين هنا فى لبنان .. ومبسوطة ان دا اخر اسبوع ليا .. علشان وحشتنى مصر ”.

مسلسل “سيب وأنا أسيب”

كانت قد أعلنت الفنانة هنا الزاهد أنها سوف تنتهي من تصوير مسلسلها الجديد “سيب وأنا أسيب”، نهاية الشهر الجاري، وذلك في حلقة الأسئلة والجواب التي قامت بها مع المتابعين عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وجاء سؤال أحد المتابعين عن موعد الانتهاء من تصوير مسلسل “سيب وأنا أسيب”، لترد هنا الزاهد عبر خاصية “الاستوري” كاتبة: “إن شاء الله آخر الشهر”.

مسلسل “سيب وأنا أسيب” مكون من 10 حلقات وهو من بطولة أحمد السعدني وهنا الزاهد ومن إخراج وائل إحسان وتأليف رنا أبو الريش، وكان طاقم العمل كان قد بدأ التصوير منذ فترة قليلة ليستعدون لعرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية في الفترة القادمة.

تم تصوير أجزاء منه في مصر قبل أن يسافر فريق العمل للبنان لاستكمال باقي مشاهد المسلسل، ومسلسل “سيب وأنا اسيب ”يدور فى إطار من الكوميديا حول زوجين تنشب بينهما العديد من المواقف والعمل مكون من 10 حلقات فقط، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية مطلع العام المقبل.