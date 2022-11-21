عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا طالع عيني.. هنا الزاهد تكشف عن خضوعها لمحاليل طبية في لبنان

هنا الزاهد
هنا الزاهد

كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن خضوعها لمحاليل طبية في لبنان، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت هنا الزاهد صورة عبر خاصية “الاستوري”، وعلقت عليها كاتبة: “الناس اللي فكراني مدلعة في لبنان أنا طالع عيني ومكان المحاليل اهيه.. شكرا”.

يذكر انه أعلنت الفنانة هنا الزاهد ، استمرارها فى لبنان لمدة أسبوع أخر بسبب تصوير مسلسل “سيب وأنا أسيب” .

وقالت الفنانة هنا الزاهد عبر خاصية “ الستورى ” بموقع التواصل الإجتماعى انستجرام “ انا بقالى شهرين هنا فى لبنان .. ومبسوطة ان دا اخر اسبوع ليا .. علشان وحشتنى مصر ”. 

مسلسل “سيب وأنا أسيب”

كانت قد أعلنت الفنانة هنا الزاهد  أنها سوف تنتهي من تصوير مسلسلها الجديد “سيب وأنا أسيب”، نهاية الشهر الجاري، وذلك في حلقة الأسئلة والجواب التي قامت بها مع المتابعين عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وجاء سؤال أحد المتابعين عن موعد الانتهاء من تصوير مسلسل “سيب وأنا أسيب”، لترد هنا الزاهد عبر خاصية “الاستوري” كاتبة: “إن شاء الله آخر الشهر”.

مسلسل “سيب وأنا أسيب” مكون من 10 حلقات وهو من بطولة أحمد السعدني وهنا الزاهد ومن إخراج وائل إحسان وتأليف رنا أبو الريش، وكان طاقم العمل كان قد بدأ التصوير منذ فترة قليلة ليستعدون لعرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية في الفترة القادمة.

تم تصوير أجزاء منه في مصر قبل أن يسافر فريق العمل للبنان لاستكمال باقي مشاهد المسلسل، ومسلسل “سيب وأنا اسيب ”يدور فى إطار من الكوميديا حول زوجين تنشب بينهما العديد من المواقف والعمل مكون من 10 حلقات فقط، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية مطلع العام المقبل.

الفنانة هنا الزاهد هنا الزاهد مرض هنا الزاهد مسلسل “سيب وأنا أسيب” اخبار هنا الزاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معملناش حفلة.. ماذا قال كمال أبو رية عن شائعة زواجه من نرمين الفقي؟

الزواج الخميس والطلاق الجمعة.. فتاه تثير جدلا بالاحتفال بعذريتها

حقيقة اعتناق النجم مورجان فريمان الإسلام

أخر كلمات رامز جلال قبل شائعات اعتزاله وإصابته بـ العمى

شعر به سكان القاهرة.. زلزال بقوة 6 ريختر يضرب اليونان| صورة

الذهب يتراجع بقوة عالميًا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

الدولار يقفز عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

علشان نستعد لو في توابع.. نصائح البحوث الفلكية للمصريين حال الشعور بـ زلزال

ترشيحاتنا

وزير الصحة يعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم بسبب الفيروس المخلوي

بعد قصف صاروخي على العراق.. الحرس الثوري الإيراني يبرر موقفه

مصطفى بكري: تدهور الحالة الصحية للإعلامي مفيد فوزي

هل الهزات الأرضية غضب من الله؟.. 3 أسباب لحدوث زلزال اليوم

تفاصيل هجوم الحرس الثوري على العراق بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة

لماذا شعر المصريون بالزلزال رغم بعده عنا.. البحوث الفلكية تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متحرجش نفسك .. هكذا تتخلص من رائحة الفم الكريهة بنصائح مضمونة 100 %!

حكاية زلزال هز سكان السوشيال ميديا ..كيف علّق نشطاء «فيسبوك» على زلزال اليوم؟

لهذه الأسباب .. وزارة الصحة والاسكان تناشد المواطنين تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية

بلبس براحتي.. هالة صدقي تثير الجدل بملابسها بعد تصريحاتها الجريئة

فيديو

بتقلد شاكيرا ..انتقادات طالت ميريام فارس بسبب أغنية كأس العالم 2022

قرارات هامة من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة.. تفاصيل

تعرف على أغلى 10 منتخبات في مونديال قطر 2022.. فيديوجراف

«مبيرحمش».. تعرف على حكم مباراة افتتاح كأس العالم بين قطر والإكوادور |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ