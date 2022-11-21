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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حياة كريمة بالبحيرة: 86% نسبة تنفيذ مشروعات المبادرة

حياة كريمة
حياة كريمة

أكدت الدكتورة نهى الوسيمي منسق ميداني لمبادرة حياة كريمة بالبحيرة، أن المحافظة كانت محظوظة باستهداف مشروعات كثيرة، تخدم حوالى 3.5 ملايين مواطن. 

 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين و أسماء يوسف، أن المشروعات التى كانت تسبب مشكلات كثيرة للمواطنين كانت خصة بتوصيل الصرف الصحي، و الحصول على مياه نظيفة، وتوصيل الكهرباء. 

 

ولفتت إلى أن المبادرة شاملة وتم تنفيذ مشروعات خاصة بالمجمعات الخدمية، و الصحة و مدارس، و أشياء كثيرة تخدم المواطنين.

 

وأشارت إلى أن :" 86% نسبة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة فى البحيرة".

حياة كريمة بالبحيرة المحافظة آية جمال الدين الكهرباء

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