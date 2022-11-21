حياة كريمة بالبحيرة: 86% نسبة تنفيذ مشروعات المبادرة

أكدت الدكتورة نهى الوسيمي منسق ميداني لمبادرة حياة كريمة بالبحيرة، أن المحافظة كانت محظوظة باستهداف مشروعات كثيرة، تخدم حوالى 3.5 ملايين مواطن.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين و أسماء يوسف، أن المشروعات التى كانت تسبب مشكلات كثيرة للمواطنين كانت خصة بتوصيل الصرف الصحي، و الحصول على مياه نظيفة، وتوصيل الكهرباء.

ولفتت إلى أن المبادرة شاملة وتم تنفيذ مشروعات خاصة بالمجمعات الخدمية، و الصحة و مدارس، و أشياء كثيرة تخدم المواطنين.

وأشارت إلى أن :" 86% نسبة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة فى البحيرة".