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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالصور.. حماقي يضيء طريق الإسماعيلية بحفل جماهيري لطلاب جامعة مصر الدولية

حماقي
حماقي

أحيا الميجا ستار محمد حماقي واحدة من أضخم حفلات الاستقبال للطلاب الجدد والتي أقيمت داخل جامعة مصر الدولية على طريق الإسماعيلية.


حضر حماقي بصحبة مدير أعماله المتتج حمدي بدر وكان في استقبالهما منظم الحفل ياسر الحريري وصعد على خشبة المسرح مرتديا ملابس رياضية ومرددا لأغنية "نفسي ابقي جنبو" وسط تفاعل الآلاف ممن رحبوا به وذلك بمشاركته ترديد كلمات الأغنية بحرارة.


وكالعادة أشعل حماقي الحفل بعدد كبير من  أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها " زيها مين" و" لا ملامة" ،" من قلبي بغني" ،" م البداية" ، "أحلى حاجة فيكي"  و" "هوا دا حبيبي" و "جمالها استثنائي"  .. وغيرها ممن اشاعات البهجة على مدى قرابة الساعتين .. بالإضافة لأحدث أغانيه منهما "أدرنالين " و "قلبي حبك جدا جدا" واختتم  الحفل بأغنية "أم الدنيا" . 


وحرص حماقي على توجيه كلمة شكر لكل من ساهم في إنجاح الحفل بداية من الجمهور وتفاعله بحماس ومرورا بمنظمه ياسر الحريري حيث اثنى على مجهوده في خروج الحفلات دائما بشكل أكثر من رائعة خاصة مع حصوله على جائزة أفضل منظم حفلات لعام 2022  من دير جيست بالمشاركة مع دي ميديا وانسنت .

ساهم في زيادة أجواء حماس الطلاب وتفاعلهم مع حماقي هو استعراضات ال fire works للفنان أحمد عصام والتي تماشت مع توزيعات كل أغنية بشكل اكثر من رائع ساهم في إضفاء المزيد من آجواء البهجة والإثارة والتي كانت ملموسه لقائدي السيارات على طريق الإسماعيلية لذا وجه حماقي الشكر له قبيل ختام الحفل بالإضافة إلى شركاء نجاح الحفل مصمم الإضاءة وليد الحريري وصانع المسارح المميز تامر فوزي.

ورغم حب حماقي المعروف للنادي الأهلي  الا انه قام بارتداء "سوار" مطاطي لعلم نادي الزمالك اهداه له أحد المعجبين تعبيرا عن الروح الرياضية التي يجب ان تسود جمهور كرة القدم  .. حيث علق قائلا خلال إرتدائه : " علشان خاطر جمهوره من الزمالكاوية  .. والزمالك عمل إنجازات الفترة الأخيرة".


وكان حماقي قد سيطر على مدى الأسابيع الماضية على أضخم 3 حفلات تخرج للطلاب بالإسكندرية والتي افتتحها بكلية تجارة إنجليزي ثم كلية التجارة العربي وكان الختام مع خريجي كلية الآداب.

 

وتربع حماقي طوال عام 2022  على عرش أضخم الإحتفالات والمهرجانات الدولية بمصر والعالم العربي و والتي شهدت متابعات عالمية والتي تعد امتدادا لما حققه في 2021 من إنجازات غنائية مميزة منها حيث تقديمه للأغنية الرسمية للاحتفال العالمي  بإفتتاح أقدم طريق أثري في التاريخ " الكباش" بمدينة الأقصر حيث قدم أغنية " حلوة بلدنا حلوة" بمشاركة لارا إسكندر وشارك في تغطية الحفل  أكثر من "مائة وخمسون"  قناة عربية وعالمية وتصدرت الأغنية " تريند " مواقع التواصل الإجتماعي بالإضافة إلى إشادة من وسائل الإعلام المحلية والعالمية بالإضافة إلى اختياره لإحياء إفتتاح "جائزة السعودية الكبرى لفورمولا1"  - منفردا - بمدينة جدة بحضور 25 الف من مختلف الجنسيات العربية والاوروبية وهو الحدث الذي يتابعه 85 مليون متفرج حول العالم و اختياره  لإفتتاح  فعاليات مهرجان دبي الدولي للتسوق بالامارات والذي اقيم  بجوار برج خليفة وبحضور كامل العدد ومؤخرا إحيائه لافتتاح " ساوند ستورم" بالعاصمة السعودية الرياض .


كما  تتطرق حماقي  بألبوم " يا فاتني" الذي أطلقه مع صيف 2021 الماضي إلى منصات إلكترونية  لم يسبق لأي نجم عربي التعامل معها  بداية من  اختياره كأول فنان عربي يتم عرض أغانيه وحفلاته  في قائمة Fortnite Soundwave الجديدة - احتفالاً بالموسيقى والفنانين من جميع أنحاء العالم وذلك داخل لعبة "فورتي نايت"  Fortnite الشهيرة عالميا .


و يعد حماقي أول  مطرب عربي يقوم بتوقيع ألبومه ديجيتال  في بث مباشر  "لايف" وبمشاركة "حيه" لقرابة ال 300  ألف من جمهوره حول العالم وذلك عبر صفحته على انستجرام وهو عدد من المستحيل تحقيقه في إحتفالات توقيعات الألبومات المعتادة.

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