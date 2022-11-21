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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيريرا مخطئ.. طارق مصطفى: نجم الزمالك مظلوم وكولر ذكي

فيريرا وكولر
فيريرا وكولر

قال طارق مصطفى لاعب الزمالك ومدرب منتخب مصر الأسبق والمدير الفني لفريق أولمبيك أسفي المغربي الحالي، إن قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بمنح لاعبيه راحة صنع الفارق مع الفريق.

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وأضاف طارق مصطفى في تصريحاته تلفزيونية عبر فضائية "الحياة": "كولر مدرب ذكي ويجتهد على العامل النفسي".

وأردف: "الفوز بمباراة السوبر كان مرحلة مهمة للأهلي تمهيدًا للفترة المقبلة، كما أن فيريرا ارتكب أخطاء في تلك المواجهة وتمادى فيها".

 

وتابع: "زكريا الوردي لعب ضدي كثيرا جدًا في الدوري المغربي، وهو مظلوم لأنه شارك في توقيت سيء، الوردي يلعب في مركز طارق حامد أو فرجاني ساسي، لاعب لديه رؤية وشخصية، ولكن يتم توظيفه بشكل خاطىء".

 

واستطرد: "الزمالك يستطيع الحفاظ على بطولة الدوري هذا الموسم، ويمتلك من الإمكانيات ما يؤهله لتحقيق ذلك ، أحمد سيد زيزو أفضل لاعب في مصر".

طارق مصطفي الزمالك منتخب مصر أولمبيك آسفي المغربي النادي الأهلي كولر

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