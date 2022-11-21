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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قتلت زوجها لأجل عشيقها.. عقوبة متوقعة تواجه سيدة بولاق الدكرور

حبس سيدة
حبس سيدة

جريمة بشعة شهدها أهالي  بولاق الدكرور، إثر قيام زوجة بقتل زوجها بالاشتراك مع عشيقها، وذلك بعد أن اكتشف خيانتها مع صديق لها.  

فى سياق متصل، كان تلقى قسم شرطة، بولاق الدكرور، ببلاغ من مواطن، والذي يتضرر فيه من زوجة شقيقه لاتهامه لها بالتسبب في وفاة شقيقه إثر سقوطه من شرفة الشقة سكنه الكائنة بشارع النزهة دائرة القسم.

وتوصلت التحريات بتردد أحد الأشخاص، تربطه علاقة صداقة بينه والمجنى عليه وزوجته، وأن المتهم يتردد عليهم بصفة مستمرة، وأنه حدثت مؤخرا مشادة كلامية تطورت إلى طلب الزوجة الطلاق من زوجها بسبب معاتبة أحد أنجالهم عن إقامة تلك الصديق طرفهم، واشتد الأمر بينهما واتفقا على الانفصال مقابل تتنازل الزوجة عن أطفالها.

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عقوبة القتل وفقا للقانون

نص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن:"كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

ونص القانون فى المادة 234 منه على أن:" من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وطبقا للقانون، يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر .

و يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد .
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى.

جريمة بولاق الدكرور زوجة قتل

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