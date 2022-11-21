هاني عادل ومسلم.. جدول حفلات ساقية الصاوي في شهر ديسمبر

كشفت إدارة ساقية الصاوي، عن جدول حفلات شهر ديسمبر لجمهورها وجاء من أبرزها حفل هانى عادل وحفل مسلم ونستعرض فى السطور التالية أبرز التفاصيل ..

مسلم

يحيى المطرب مسلم حفلاً غنائيًا يوم 17 ديسمبر من الشهر المقبل في ساقية الصاوى فى تمام 8 مساء، وتم طرح التذكرة بفئة واحدة بسعر 200 جنيه.

انتهى المطرب مسلم صاحب أغنية أتنسيت والتى حققت نجاحا كبيرا على موقع الفيديوهات يوتيوب، من تصوير أولى تجاربه السينمائية.



وأكد مسلم فى تصريح خاص لصدى البلد أنه يشارك حاليًا فى فيلم يظهر فيه بشخصية كمطرب بجانب مطربين آخرين ضمن أحداث الفيلم، رافضا الإفصاح عن اسمه حتي يكون مفاجأة للجمهور.



وتابع “مسلم” أنه قبل بداية التصوير خضع للعديد من الكورسات والورش التمثيلية حتى يتمكن من تقديم شخصيته أمام الكاميرا بالشكل المطلوب.



هانى عادل

يحيى الفنان هانى عادل حفلا غنائيا يوم 8 ديسمبر من الشهر المقبل بساقية الصاوى.

ويحل كل من الفنان هانى الدقا والشاعر عمرو حسن ضيوفا على الحفل.

وكان الفنان هاني عادل شارك منشورًا جديدًا له عن مشكلة الانتحار وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب هاني عادل :"نفسي أعمل أغنية للناس اللي بتعاني من الألم النفسي او بيجيلها أفكار للانتحار من كتر الألم او الاكتئاب. اغنية لما يسمعوها تخليهم يفكروا مره تانية ان لسه الحياة تستحق فرصة وان فيه ناس في الحياة حاسين بيهم وبوجعهم وفاهمينهم.... مش عايزها اغنية فيها حرفية شعر ولا معجزات لغوية ولا اغنية تبقي ترند اتشهر بيها .... عايزها اغنية حقيقية تلمس الناس دول بس محدش بحسها ويفهمها غيرهم وممكن ساعتها تاخد بأيديهم ... يارب قدرني إني أعملها ومش عايز اهي مقابل غير إني أساعدهم بس " .

أم كلثوم

يُقدّم مسرح ساقية الصاوى للعرائس، حفلا غنائيا لكوكب الشرق أم كلثوم، 1 ديسمبر من الشهر المقبل.

يأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

كان عدلي سمير خالد حفيد شقيق أم كلثوم، قد علق على استجابة مؤسسة «حياة كريمة»، وقيامها بـ إعادة ترميم منزل «أم كلثوم» بالدقهلية.

عمرو حسن

يستقبل مسرح ساقية الصاوى حقل جديدا للشاعر عمرو حسن يوم السبت 10 ديسمبر من الشهر المقبل .

وكان قد حل الشاعر عمرو حسن ضيفا على موقع صدى البلد و قال :" كنت سعيد جدا بالتعاون مع محمد محي وأصالة وحنان ماضي وبلقيس فكل من أحبهم عملت معهم وأحب التجربة التي يقوم بها حسين الجسمي فأشعر أن لي إضافة استطيع تقديمها واحب شيرين عبدالوهاب بشكل كبير وانغام و امال ماهر بشكل كبير جدا فاراها جوهرة مصر ونوارة الجيل مثل ام كلثوم وامكانيات جبارة واتمنى في القريب انها ترجع لتألقها مرة اخرى".