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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحة: توزيع كتيب لتوعية طلاب المدارس بكيفية التعامل مع الفيروسات والاوبئة

صدى البلد

قال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي  أنه قبل بداية العام الدراسي  كان هناك توجيهات من وزير الصحة بإصدار كتيب للتعامل مع كافة الأمراض المعدية أو فيما يتعلق باي إصابة خاصة بطلبة وتلاميذ المدارس 

وأضاف قنديل خلال مؤتمر صحفي أنه تم توزيع الكتيب علي المنشآت الصحية بشكل مؤسسي للغاية مشيرا إلي أن وزارة الصحة لديها قدرة علي حماية المواطنين ورصد اي مرض وتستجيب لاي طارئ جديد او فيروس  من خلال القوي البشرية ومعامل وماغيرها .،


يذكر أن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان قد أكد ،  أن انتشار الفيروسات التنفسية في فترة ما بين الفصول أمر طبيعيا  على مستوى العالم موضحا أن هناك عدة أنواع الفيروسات التنفسية أبرزها (فيروس الإنفلونزا - الفيروس الغدي - الفيروس التنفسي المخلوي).

وفي وقت سابق أجرى قطاع الطب الوقائي مسحة على عدد كبير من الأطفال المصابين بالأعراض التنفسية وتبين 73% من الأطفال مصابين بالفيروس التنفسي المخلوي وهو فيروس واسع الانتشار يصيب الأطفال بشكل كبير، والبقية ما بين الإنفلونزا والفيروس الغدي 98% من المصابين بالفيروس الغدي يعانون من سيلان في الأنف وأعراض خفيفة لا يحتاجون إلى المستشفى
1% من الأطفال المبتسرين "الولادة المبكرة" لديهم عوامل خطورة وقد يصابون بأزمات رئوية ويحتاجونالدخول للمستشفى .

الأعراض التنفسية للفيروس المخلوي

. ارتفاع درجة الحرارة . الكحة . البلغم . سيلان الأنف . فقدان في الشهية
الفيروس الغدي أو المخلوي مثل الإنفلونزا قد يكون أصلهم حيواني أو تحور من شخص لآخر،
وتكون أعراضهم نفس أعراض الإنفلونزا وعلاجهم أيضا

الطرق الوقائية ضد الفيروسات التنفسية
. الغسيل المستمر للأيدي
. عدم تقبيل الأطفال في مثل هذه الأوقات
. التنظيف المستمر للأسطح
- في حالة صعوبة التنفس أو زرقان الجلد يجب التوجه إلى المستشفى
- أغلب الإصابات تكون بين الأطفال الذين سنهم عامين
- يفضل عدم ذهاب الأطفال للمدرسة في حالة إصابتهم لأن الفيروس ينتقل من خلال النفس
رفع المناعة للوقاية من الفيروسات التنفسية
. كثرة السوائل والأغذية التي ترفع المناعة
. تناول الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي "البرتقال والليمون "
. التغذية والتهوية الجيدة
. عدم التعرض للبرد بشكل مباشر

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