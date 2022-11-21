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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

احذر.. السجن 10 سنوات عقوبة تزوير بطاقة ذوي الهمم للخدمات

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

لضمان وصول الخدمات لمستحقيها، وضع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ضوابط وآليات للاستفادة من الخدمات الممنوحة قانونا لهذه الفئة، ووضع القانون عقوبات رادعة لكل من سولت له نفسه تزوير أو تقديم بيانات خاطئة للاستفادة من هذه الخدمات . 

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التضامن تنظم ورشة آليات تسجيل ذوي الإعاقة على منظومة الخدمات المتكاملة

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على هامش Cop27.. مبادرة لتأهيل ذوي الهمم للمشاركة في التحول الأخضر

 

عقوبات المخالفين 

 

وطبقا للقانون، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة أو شهادة تأهيل أو استعمل أيًا منهما مع علمه بتزويرهما، أو أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها، أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأى من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون.

قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة سجن غرامة

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