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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كيف يساهم التعليم فى الحد من الزيادة السكانية؟.. خبير تعليم يجيب

طلاب - صورة ارشيفية
طلاب - صورة ارشيفية

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن رفع مستوى التعليم يساهم في التغلب على أزمة الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن هناك علاقة بين المستوى التعليمي وكثرة الإنجاب، حيث تزداد معدلات الانجاب مع انخفاض التعليم.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن مشكلة الزيادة السكانية تعتبر قضية مجتمعية وقومية تستحق أن نتوقف عندها ونلفت النظر إليها وخاصة فيما يتعلق بارتباطها في أذهان الأشخاص في المجتمع المصري بأنها تجلب لهم الخير كما أن زيادة النسل لديهم مازالت ضرورة ومن ضمن أولوياتهم.

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وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المنظومة التعليمية ترتبط بكثير من المفاهيم والمعايير التي تساهم في تعزيز وارتقاء الواقع التنموي سواء كان اقتصاديا او معرفيا او سياسيا او اجتماعية ، ويعد التعليم ابرز الدوافع التي تساعد على تحسين الحد من الزيادة السكانية، باعتبار ان التعليم يساهم بشكل كبير بتعزيز عناصر التوعية والمعرفة والثقافة، وبالتالي وجود مجتمع واعي متعلم يعني وجود تنمية بشرية اقتصادية متقدمة.

وأضاف الخبير التربوي، أن مصر تقدم خدمة مجانية التعليم للمواطنين في جميع مؤسساتها ما يعني إنفاق الدولة علي هذه الخدمة ولكن في ظل الزيادة المستمرة التي يشهدها التي يسجلها التعداد السكاني ستشهد ميزانية التعليم لدي الدولة انخفاضا وتأثرا ملحوظا .

وأشار الدكتور محمد فتح الله، إلي أن الدستور المصري يلزم الدولة بإنفاق 4 % من إجمالي الناتج المحلي علي التعليم وكلما تم إنفاق هذه الميزانية علي عدد أقل كلما وصلت إليهم الخدمة المقدمة وشعروا بها وكلما زاد عدد الأفراد المتعلمين مع بقاء النسبة المحدده للإنفاق كما هي كلما قلت الخدمة المقدمة ولن يستشعرها الفرد موضحًا ان الزيادة السكانية تؤثر بلا شك علي الطالب والمُعلم والبنية التحتية " متابعا "كل هؤاء يحتاجون إنفاقا من الدولة والزيادة المستمرة في الأعداد تُجهد الدولة ماديا مما يؤثر علي التعليم في المجتمع ويسهم في ارتفاع نسبة الجهل والأمية ويعوق التقدم في المجتمع ".

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