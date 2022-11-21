مرصد الأزهر يواصل أنشطته ضمن حملة طرق الأبواب ويلتقي بطالبات طنطا

واصل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، جهوده لتعريف طلاب وطالبات الجامعات بسبل الوقاية من الفكر المتطرف ، وكيفية الاستخدام الأمثل لشبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

ومن هذا المنطلق، نظم مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الاثنين لقاء تعريفي عن أبرز إصدارات المرصد وآلية العمل بوحداته البالغ عددها 13 وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، لطالبات كلية الاقتصاد المنزلي بطنطا.

وخلال اللقاء تم استعراض بعض القضايا ذات الأولوية، والتي يعمل المرصد على متابعتها وفي مقدمتها مكافحة التطرف ورصد أنشطة التنظيمات الإرهابية إلى جانب متابعة أحوال المسلمين حول العالم، وتقديم التوصيات اللازمة للتعامل مع تلك القضايا.

وأطلق مرصد الأزهر في وقت سابق، أولى فعاليات حملته "طرق الأبواب" عام 2018، والتي تقوم على عقد لقاءات مباشرة مع الشباب في أماكن تواجدهم لتوعيتهم من ‏أخطار الفكر المتطرف، وإبراز القيم ‏الدينية والأخلاقية لهم.