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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء العمل بمشروع إنشاء المجمع الطبي بالحرم الجامعى بحلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اليوم بدء انطلاق العمل بالمجمع الطبي بجامعة حلوان وهو مشروع تعمل الجامعة على تنفيذه  ويضم مستشفى جامعي (تعليمي/اقتصادي)، بالإضافة إلى مستشفى للطلبة.

وذلك بحضور  الدكتور حسام رفاعي،  الدكتورة منى فؤاد عطية،  الدكتور وليد السروجى نواب رئيس الجامعة، الدكتور هابى حسنى مستشار رئيس الجامعة للمشروعات، وممثلي شركة وادى النيل للمقاولات،  محمد ناصر أمين عام الجامعة،  هشام رفعت، والاستاذة مها عبد الرحيم، و فريدة هاشم الأمناء المساعدين، وبعض السادة مديرى العموم.

حيث أكد  الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على أن هذا المشروع يأتى نظرًا للحاجة الملحة لاستكمال توفير متطلبات كلية الطب، بالإضافة إلى توفير احتياجات الجامعة الطبية والتعليمية حيث يوفر  هذا المشروع الهام الاحتياجات الضرورية اللازمة لتعليم وتدريب الطلاب بشكل يربط العلم النظري هذا بالإضافة إلى ما سيوفره المجمع من إمكانات علاجية لسكان منطقة حلوان.

ويصف رئيس جامعة حلوان الوضع الراهن للمشروع بأنه له العديد من المميزات الهامة حيث سيكون المجمع داخل الحرم الجامعي وسيتم تنفيذه من خلال استخدام أصول الجامعة الحالية، كما يتسم بقرب الموقع من مباني كلية الطب والتمريض، كما يتميز بسهولة فصلة واتصالة أيضا بباقي عناصر الحرم الجامعى، وقريب من الشوارع الرئيسية المحيطة بالجامعة، وهناك العديد من المزايا التنافسية للمشروع وهو عدم وجود مستشفى تعليمي في منطقتي جنوب وشرق القاهرة الكبري، تقديم خدمات الرعاية الطبية للتجمعات الصناعية بمنطقة جنوب القاهرة.

كما يوضح  الهدف من المشروع وهو توفير بيئة تعليمية متكاملة لتأهيل كوادر طبية في المجال الصحي وسد الاحتياجات في هذا القطاع الهام لخدمة شريحة واسعة من المواطنين، وذلك استنادًا إلى رسالة الجامعة ورؤيتها المستقبلية وخطتها الاستراتيجية، حيث يقدم المشروع خدمات علاجية والتعليم والتدريب وكذلك خدمة البحث العلمي.  

ومن جانبه أوضح الدكتور هابى حسنى مستشار رئيس الجامعة للمشروعات ان المستشفى يتم إقامتها على مسطح ٦٠٠٠٠ الف متر، مسطح الدور الارضي ٢٨٥٠٠ متر، وبمسطح مباني إجمالي ١٢٥٠٠٠ م٢، ويحتوي في المرحلة الأولى على ١٠٠٠ سرير، والمبني يحتوي على العيادات وأقسام الأشعة والمعامل والوحدات العلاجية المتخصصة بالإضافة الي العلاج الإشعاعي وكذلك غرف العمليات المتخصصة ووحدات المناظير .

 

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