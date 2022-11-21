أستاذة علم اجتماع: في ناس بتستلف عشان تجهز بنتهم بـ100 فوطة وثلاجتين

قالت الدكتورة عزة فتحي، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن الكثير في ثقافة الزواج يحتاج إلى إعادة نظر، معقبه: "الأعراف في الزواج هو أصرف كثير أكثر مما أملك".



وأضافت الدكتورة عزة فتحي، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "في الصعيد والأرياف يقومون بتقليد بعضهم في الزواج"، لافته: "في ناس لحد دلوقتي بتستلف عشان تجهز بنتهم بـ 100 فوطة وثلاجتين".



وأوضحت الدكتورة عزة فتحي، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس،: "ما يفعلونه مفهوم خطأ للستر، والستر هو أن الله يرزقها بزوج محترم متدين يصون وأصيل ولديه دين وخلق".

وأكدت أن هناك مواطنون فقراء يُحمّلون أنفسهم فوق طاقتهم؛ من أجل تجهيز ابنتهم بشكل مبالغ فيه؛ وقد يضطر البعض للاستدانة من أجل إتمام زيجة نجلته؛ حتى لا تظهر بشكل أقل من مثيلاتها الفتيات.