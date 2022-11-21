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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذة علم اجتماع: في ناس بتستلف عشان تجهز بنتهم بـ100 فوطة وثلاجتين

الدكتورة عزة فتحي
الدكتورة عزة فتحي

قالت الدكتورة عزة فتحي، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن الكثير في ثقافة الزواج يحتاج إلى إعادة نظر، معقبه: "الأعراف في الزواج هو أصرف كثير أكثر مما أملك".


وأضافت الدكتورة عزة فتحي، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "في الصعيد والأرياف يقومون بتقليد بعضهم في الزواج"، لافته: "في ناس لحد دلوقتي بتستلف عشان تجهز بنتهم بـ 100 فوطة وثلاجتين".


وأوضحت الدكتورة عزة فتحي، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس،: "ما يفعلونه مفهوم خطأ للستر، والستر هو أن الله يرزقها بزوج محترم متدين يصون وأصيل ولديه دين وخلق".

 

وأكدت أن هناك مواطنون فقراء يُحمّلون أنفسهم فوق طاقتهم؛ من أجل تجهيز ابنتهم بشكل مبالغ فيه؛ وقد يضطر البعض للاستدانة من أجل إتمام زيجة نجلته؛ حتى لا تظهر بشكل أقل من مثيلاتها الفتيات.

 

أستاذة علم اجتماع الزواج ثقافة الزواج صالة التحرير عزة مصطفي

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