أستاذ علم نفس عن واقعة زفة العذرية بالشرقية: في الآخر هيعملوا صلح

علقت الدكتورة عزة فتحي، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، على واقعة زفة "فتاة الشرقية" التي تم تطليقها بعد يوم من الزفاف بعد شك زوجها في عذريتها.

وقالت الدكتورة عزة فتحي، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "وجهة نظري كأم وست مصرية هو أن الموضوع فيه مكيدة وفيه حاجة غلط".

وأضافت: "ما تم فعله فيه مبالغة، وهل الذي لن يفعل ذلك لن يكون شريف وعفيف؟.. ما تم فعله فيه تكلفة وعطلة وإهدار للوقت والجهد والفلوس، وفي الآخر هيعملوا صلح وقعدة عرفية".

وأشارت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس إلى أن "الموضوع فيه علامات استفهام كثيرة"، متسائلة: "ليه تتشال على الأكتاف ما تقعد فى عربية".