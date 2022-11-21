عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علم نفس عن واقعة زفة العذرية بالشرقية: في الآخر هيعملوا صلح

زفة فتاة الشرقية
زفة فتاة الشرقية

علقت الدكتورة عزة فتحي، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، على واقعة زفة "فتاة الشرقية" التي تم تطليقها بعد يوم من الزفاف بعد شك زوجها في عذريتها.

txt

مفاجأة .. تصالح أسرتي واقعة عودة الشرف لبنت الشرقية

txt

بعد واقعة قاصر الشرقية.. القانون يعاقب من زوج الأطفال| تفاصيل

وقالت الدكتورة عزة فتحي، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "وجهة نظري كأم وست مصرية هو أن الموضوع فيه مكيدة وفيه حاجة غلط".

 

وأضافت: "ما تم فعله فيه مبالغة، وهل الذي لن يفعل ذلك لن يكون شريف وعفيف؟.. ما تم فعله فيه تكلفة وعطلة وإهدار للوقت والجهد والفلوس، وفي الآخر هيعملوا صلح وقعدة عرفية".

 

وأشارت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس إلى أن "الموضوع فيه علامات استفهام كثيرة"، متسائلة: "ليه تتشال على الأكتاف ما تقعد فى عربية".

أستاذة علم الاجتماع زفة فتاة الشرقية فتاة الشرقية الزفاف الدكتورة عزة فتحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر .. مشاهدة مباراة السنغال وهولندا في كأس العالم 2022

البحوث الفلكية: الزلازل ليست لها مواعيد وعلينا الاستعداد للحفاظ على أروحنا.. فيديو

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة إنجلترا ضد إيران في كأس العالم 2022

حقيقة إصابة رامز جلال بالعمى واعتزاله التمثيل.. ورد عاجل من النقابة

مفاجأة .. تصالح أسرتي واقعة عودة الشرف لبنت الشرقية

حقيقة رفض محمد صلاح نجم ليفربول مصافحة سيدة في الكويت

المحاور يتألم.. حكاية مرض يعاني منه مفيد فوزي منذ سنوات

إجراء عاجل.. تركيا تعلن غلق جميع المدارس في مدينة كركميش بعد قصفها

ترشيحاتنا

ننشر نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة أسبوع الاتحاد الافريقي لإعادة الإعمار والتنمية

الإدارية العليا: الدستور أقر إجراء العمليات الجراحية وصرف الأدوية دعما للمواطنين

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن

احذر عقوبة تسويق معدات الاتصالات دون تصريح.. تصل إلى غرامة 5 ملايين جنيه

الصفقة الأكبر بالتاريخ.. الغاز الطبيعي القطري في الصين لمدة 27 عاما

هل تسعي روسيا إلى تغيير السلطة في أوكرانيا؟.. الكرملين يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الملاية اللف.. ابنة شريف منير تثير الجدل بإطلالة جديدة

رخيصة ومغذية.. طريقة عمل شوربة المكرونة بالخضار

"توب" ياسمين صبري في قطر يثير الجدل| سعر خرافي

إيفانكا ترامب في جولة بمنطقة الأهرامات

فيديو

وداعا لنشرة الدواء المطبوعة.. بديل جديد على علب الأدوية

الطاقم أجنبى.. الداخلية تضبط سفينة تحمل 18 مليون قرص مخدر بميناء الإسكندرية

حتى المكرونة بالبشاميل .. أمينة شلباية تثير الجدل بـ أتيكيت جديد

بعد القط والأخطبوط والناقة.. عنزة تشارك في توقعات مباريات كأس العالم "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ