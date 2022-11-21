رئيس "الرماية" مرشحا لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي

يخوض اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، انتخابات الاتحاد الدولي للعبة علي مقعد العضوية.

ومن المقرر إقامة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الدولي للرماية في شرم الشيخ، علي هامش بطولة العالم التي تستضيفها مصر بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتستضيف مصر بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولى بمدينة الألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من ٢٨ نوفمبر الجاري وحتي ٤ ديسمبر.

وتجمع البطولة أفضل اللاعبين المصنيفين دوليا البالغ عددهم ١٢ رام في لعبة الخرطوش والمسدس والبندقية.

وتقام بطولة كأس الرئيس علي ملاعب المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة ١٣٠ رام ورامية من ٤٣ دولة حول العالم.

وتأمل مصر أن يحقق عزمي محيلبه ميدالية ذهبية في منافسات بطولة كأس الرئيس خصوصا بعد الإنجازات الأخيرة التي حققها وأهمها التأهل لأولمبياد باريس ٢٠٢٤.