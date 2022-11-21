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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء .. مصرع شخص وإصابة 15 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أبورديس

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

لقي شخص مصرعه وأصيب 15 آخرون، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الدولي الجديد بجنوب سيناء. 

تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب ميكروباص رقم " ط .ج . ق –5967" على الطريق الدولي الجديد على بعد كيلو متر من كارتة مدينة أبورديس اتجاه نفق الشهيد أحمد حمدي.

وأسفر الحادث عن مصرع عادل محمد أحمد محمد، من المنيا، وإصابة كلًا من:    
1- سيد أحمد عبد الحافظ إسماعيل، 35  عامًا من أسيوط، سحجات وكدمات.
2- أحمد محمد عبد العظيم محمد، 43 عامًا، من العريش،  جرح قطعي بالرأس.
3- مكرم عبد الله بلال حجازي، 40 عامًا،  من سوهاج.
4- ضاحي عليان عبد الرحيم، 37 عامًا، من سوهاج، كدمة بالعمود الفقري وكدمات بالجسم .
5- أحمد فاروق أحمد إبراهيم، 37 عامًا، من المنيا، جروح قطعية بفروة الرأس، واشتباه كسر بالعمود الفقري.
6- ناصر مساعد عبد الكريم، 37  عامًا، من المنيا، سحجات وكدمات بالجسم.
7- خالد أحمد مصطفى، 45 عامًا، من بني سويف، جرح قطعي بالرأس وسحجات وكدمات.
8- عرابي إبراهيم حسن، 39 عامًا، من بني سويف، اشتباه كسر بالعمود الفقري.
9- الدمرداش علي الدمرداش، 46 عامًا، من المنيا، اشتباه كسر باليد اليمنى وكدمات.
10- محمد خميس حسن، 43 عامًا، من المنيا، سحجات وكدمات بالجسم.
11- محمد إبراهيم ثابت،38  عامًا،  من المنيا، سحجات وكدمات بالجسم.
12- جرجس فوزي كامل،45  عامًا من المنيا، اشتباه كسر بالقدم وجروح متفرقة.
13- إبراهيم علي سيد، 40 عامُا، من بني سويفاشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات.
14- محمد المهدي العدل، 35 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالزراع الأيس.
15- طه مصطفى، 35 عامًا، من المنيا.لا يوجد إصابات ظاهرية .
وجرى الدفع بـ 10 سيارات إسعاف، لنقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبو رديس المركزي، وأخطرت النيابة العامة  للتحقيق في الواقعة .

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