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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. تمريض عين شمس تحتفل باليوم العالمي لمرضى السكري

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم كلية التمريض بجامعة عين شمس، اليوم الثلاثاء، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسكر، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر موسى، عميد الكلية، تحت إشراف الدكتورة هيام رفعت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر الاحتفال، بمدرج الدكتورة  سهير مخيمر بالكلية، وبحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

وحصل المؤتمر الأفريقي الخامس للبحث في تعليم الكيمياء، والذي يعقد برحاب مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، على موافقة UN لإدراجه ضمن فعاليات International Year of Basic Sciences، وبذلك سيحصل المؤتمر على شعار الأمم المتحدة.

وتنطلق أعمال المؤتمر تنطلق يوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022 وتستمر لمدة ثلاثة أيام، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وتحت إشراف الدكتور فاروق فهمي، أستاذ الكيمياء بكلية العلوم جامعة عين شمس رئيس المؤتمر، والدكتورة نادية قنديل، أستاذ الكيمياء بكلية البنات جامعة عين شمس ورئيس اللجنة العلمية، والدكتورة غادة بسيوني، أستاذ الكيمياء بكلية الهندسة جامعة عين شمس رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر.

جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس أعضاء هيئة التدريس Jobs Education

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