عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أحمد علي سليمان: التعلم المستدام والخبرات العصرية أساس نجاح الدعاة والطلاب الوافدين

صدى البلد

أقيمت فعاليات المحاضرة الثانية للفوج الثالث عشر بمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي للأئمة والطلاب الوافدين، اليوم الاثنين ٢١ /١١ /٢٠٢٢م، حاضر فيها د/ أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بحضور الدكتور/ محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ/ محمد سمير محمد عبد الغني مدير عام الإدارة العامة للبعثات والوافدين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وأ/ محمد عبدالمقصود عضو الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ/ إبراهيم سيد عبدالوهاب عضو الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.


وفي كلمته رحب الدكتور أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالسادة الدعاة وسفراء الإسلام من الطلاب الوافدين، مؤكدًا أن التعلم المستدام والخبرات العصرية أساس نجاحهم، وأن العصر الذي نعيشه عصر يتسم بالتشابك والتعقيد وسرعة الوتيرة والتطور الرهيب وما يترتب على ذلك من كثرة المستجدات، وكثرة المشكلات والتحديات المتنامية والمتواترة بشكل سريع.


وأكد أن التطور سنة من سنن الله في الكون والخلق والحياة، وأنه أثر طبيعي تقتضيه عوامل البقاء على هذا الكون، وأن علينا التعاطي مع مستجدات العصر ومتغيراته بأدواته وآلياته، ولما كانت رسالة الإسلام عالمية وخاتمة لكل الرسالات وعامة للدنيا كلها، فقد كانت أساليب النبي (صلى الله عليه وسلم) وطرقه في التربية والتعليم والتهذيب والدعوة هي الأخرى عالمية تناسب عالمية الرسالة والرسول، وتتسق مع صلاحيتها لكل زمان ومكان.


وأضاف أنه على الإمام أن يكون موسوعة علمية أخلاقية تنويرية تمشي على الأرض وهو ما تعمل عليه وزارة الأوقاف بشتى الطرق والوسائل وأهمها التدريب والتثقيف المستمر، موجها الشكر لوزارة الأوقاف ووزيرها المجدد الدكتور محمد مختار جمعة على الحراك الدعوي المنظم الذي تقوده وزارة الأوقاف خلال الفترة الماضية، والذي حقق طفرة دعوية غير مسبوقة، وجعل وزارة الأوقاف محط أنظار العالم الإسلامي، بما يؤكد رعاية مصر الدائمة للوسطية والاعتدال.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر .. مشاهدة مباراة السنغال وهولندا في كأس العالم 2022

البحوث الفلكية: الزلازل ليست لها مواعيد وعلينا الاستعداد للحفاظ على أروحنا.. فيديو

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة إنجلترا ضد إيران في كأس العالم 2022

مفاجأة .. تصالح أسرتي واقعة عودة الشرف لبنت الشرقية

حقيقة إصابة رامز جلال بالعمى واعتزاله التمثيل.. ورد عاجل من النقابة

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن

بعد واقعة فاقوس.. شخص يعتدي على والدته بكرسي في الأزبكية

الصحة تتحرك ومطلب عاجل.. ماذا فعل الفيروس المخلوي في أطفالنا؟

ترشيحاتنا

تمويل ضخم من بايدن لأكبر محطة نووية في أمريكا.. ما القصة؟

مدينة إيطالية تبحث عن سكان.. مكافأة 750 ألف جنيه للراغبين

وزير الطاقة الإماراتي ينفي زيادة إنتاج النفط في أوبك

عضو اقتصادية النواب: مشروع قانون الاستثمار يحظى بزخم مجتمعي.. فيديو

ميريام فارس… تقليد واضح لإخراج ورقص وأزياء النجمة العالمية لاروسي

هل دخلت مصر حزام الزلازل؟ القومي للبحوث الفلكية يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بتكسف من المشاهد الجريئة..5 صور لابنة شقيقة إلهام شاهين بعد تصريحاتها

مبلغ صادم.. سعر إطلالة درة الأخيرة يثير الجدل على السوشيال ميديا

إطلالة كاجوال جريئة.. طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بظهورها| شاهد

اعترافات جديدة.. تفاصيل مرعبة بليلة زواج عروسة الشرقية

فيديو

على هامش مهرجان القاهرة.. شاهد وصلة رقص لبلبة

على طريقة فيلم 365 يوم سعادة .. مصمم أزياء يفاجئ زوجته بـ وائل جسار في عيد ميلادها

تحذير للمواطنين بسبب توابع زلزال اليونان| تغطية خاصة

وداعا لنشرة الدواء المطبوعة.. بديل جديد على علب الأدوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ