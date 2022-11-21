زفة الشريفة بنت الشرقية.. تفاصيل جديدة تنهي القضية

قدم مذيع موقع صدى البلد أحمد زهران، تغطية خاصة عن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو يظهر فيه قيام أحد الأشخاص في محافظة الشرقية يحمل فتاة على كتفه وسط احتفالية كبرى جابت عدد من الشوارع وانطلاق الأصوات العالية والميكرفونات قائلين الشريفة العفيفة وصلت يا بلد.. الكل يصور الشريفة العفيفة.

شاهد الفيديو:

كشف أحد الأهالي أن الفيديو لفتاة تدعى "منة السيد م غ " بمنطقة المسلمية التابعة لمركز صان الحجر بمحافظة الشرقية وكان زفافها يوم الخميس الماضي وثان يوم فوجئ أهالي المنطقة بقيام الزوج بتطليق الفتاة بسبب كونها غير عذراء.

وأضاف الأهالي، أن أسرة الفتاة قامت بتوقيع الكشف عليها ولكن تبين أنها مازالت عذراء ورُودْ شرف أهلها بإثبات من الطب الشرعي بأنها عذراء.