أبو الدهب: مستوى إنجلترا يؤهلها للوصول إلى نهائي كأس العالم

أكد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن منتخب إنجلترا بدأ كأس العالم المقام حالياً في قطر بشكل قوي بعد الفوز الكبير على منتخب إيران بسداسية في ضربة البداية ببطولة مونديال العالم.

وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" مستوى منتخب إنجلترا أمام منتخب إيران قوي جداً وأتوقع أن يصل منتخب إنجلترا إلى نهائي كأس العالم المقام حالياً في قطر بعد هذا الأداء القوي ".

وتابع:"منتخب إيران لم يقدم أي مرود فني يذكر أمام منتخب إنجلترا وظهر بمستوى فني ضعيف في مباراة المنتخبين في كأس العالم ".