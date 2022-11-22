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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميريهان حسين تكشف سبب خسارتها الوزن بصورة ملحوظة

ميريهان حسين
ميريهان حسين

كشفت الفنانة ميريهان حسين سبب خسارتها الوزن بصورة ملحوظة مؤخرا، أثناء تواجدها على السجادة الحمراء للدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. 

وقالت ميريهان حسين في تصريحاتها تلفزيونية، إنها عانت كثيرا بسبب أنها تظهر أمام الكاميرات طوال الوقت بزيادة في الوزن، رغم أنها في الحقيقة أصغر حجما مما تبدو. 

وأوضحت ميريهان حسين، أنها قررت أن تخسر الوزن حتى تكون في الحقيقة أقل حجما، وعندما تظهر على الشاشة يكون شكلها مناسبا دون زيادة ملحوظة كما يبدو دائما. 

وتألقت النجمة ميريهان حسين خلال ظهورها في حفل افتتاح مهرجان "القاهرة السينمائي" بفستان مميز وأنيق، ثم ارتدت عدد من الملابس الملفتة للنظر على مدار أيام المهرجان وتواجدها على السجادة الحمراء. 

وتستعد ميريهان حسين، حاليا لعرض مسلسل "الونش" حيث تمثل البطولة النسائية في العمل مع الفنان محمد رجب وأكدت ان الدور مفاجأة. 

وانتهت ميريهان حسين مؤخرًا من تصوير مشاهدها كضيفة شرف في فيلم "اتنين للإيجار" مع بيومي فؤاد ومحمد ثروت وتأليف محمد القواشتي وإخراج شادي على، حيث يعتمد قصة الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف كل ضيف بطل حكاية تحدث مع بيومي وثروت خلال الأحداث، ومن الفنانات اللاتي يشاركن كضيفات شرف إسعاد يونس، ميريهان حسين، ناهد السباعي، ثراء جبيل وعدد آخر من الفنانين.

ميريهان حسين الفنانة ميريهان حسين مهرجان القاهرة السينمائي القاهرة السينمائي محمد رجب

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