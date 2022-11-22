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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل لازانيا الكوسة بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل لازانيا
طريقة عمل لازانيا الكوسا

تبحث ربة المنزل عن تقديم كل ما هو جديد لأسرتها فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على طريقة عمل لازانيا الكوسا بمذاق مختلف وجديد.

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المكونات لعمل لازانيا الكوسا

لتحضير صلصة البشاميل :
الزبدة : 4 ملاعق كبيرة
دقيق : 5 ملاعق كبيرة
حليب : 4 اكواب
- ملح : 2 ملعقة صغيرة
- جبن موزاريلا : 2 كوب (مبشور)
- الكوسا : 4 حبات
- زيت الذرة : ربع كوب
- لحم مفروم : 750 غرام
- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)
- طماطم : 3 حبات (مفرومة)
- معجون الطماطم : 3 ملاعق كبيرة
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
- بهار اللحم : ملعقة صغيرة
- أوريغانو : ملعقة صغيرة
- الماء : نصف كوب

طريقة عمل لازانيا الكوسا

سخني الفرن لدرجة حرارة 180 مئوية، وحضري طبق فرن مناسب.
في مقلاة متوسطة الحجم ضعي الزيت وأضيفي اللحم وقلبي إلى أن يجف تماماً.
أضيفي البصل، وبهار اللحم، والأوريغانو أو الريحان، وأضيفي الملح، والفلفل الأسود، ومعجون الطماطم، والطماطم المفرومة، والماء، وقلبي اللحم جيداً لتختلط المكونات مع بعضها.
اتركي اللحم على نار هادئة لبضع دقائق حتى يطهى.
قطعي الكوسا إلى شرائح.
سخني مقلاة الشوي، ورشي عليها بعض الزيت أو امسحيها بالفرشاة، وضعي شرائح الكوسا في المقلاة لبضع دقائق واتركيها جانباً.
في كسرولة ضعي الزبدة والدقيق، وباستعمال مضرب شبكي، قلبي ليذوب الدقيق ثم أضيفي الحليب واستمري بالتقليب إلى أن يتشكل خليط البشاميل السميك القوام.
في طبق الفرن ضعي شرائح من الكوسا ثم بعض خليط الصلصة ثم بعض البشاميل وبعض الجبن وكرري ذلك.
وزعي كآخر طبقة بعض البشاميل والموزاريلا.
أدخلي الطبق للفرن لحوالي 30 دقيقة حتى ينضج ويتحمر السطح

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