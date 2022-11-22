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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سيلفي الأسانسير.. نيللي كريم في أحدث ظهور مع زوجها

صدى البلد

نشرت الفنانة نيللي كريم، صورة جديدة لها في احدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت نيللي كريم، بصحبة زوجها هشام عاشور من الاسانسير، والتقطا سيلفي معا بأجواء رومانسية.

كشف الفنان هشام عاشور عن حقيقة انفصاله عن زوجته الفنانة نيللى كريم، عبر مواقع التواصل الاجتماعى ووجه رسالة لمن يقوم بعمل ذلك قائلاً: «كل يوم استيقظ على خبر انفصالى مع نيللى، ونكون جالسين سويا، فأريد أن أوجه رسالة لمن يقوم بعمل هذه الشائعات، وهى حاول أن تركز بحياتك وتستثمر فى نفسك ووقتك»

ومن ناحية أخرى أكد هشام عاشور، أنه يتعاون مع زوجته الفنانة نيللى كريم في مسلسل «روز وليلي» المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يمثل من حوالي 12 سنة في أمريكا.

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هشام عاشور: نيللي كريم تضيف لأي ممثل يقف أمامها.. فيديو

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أحب أوصّل رسالة.. هشام عاشور يرد على شائعات انفصاله عن نيللي كريم

الفنانة نيللي كريم هشام عاشور موقع التواصل الاجتماعي انستجرام سيلفي الاسانسير

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