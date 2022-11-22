سيلفي الأسانسير.. نيللي كريم في أحدث ظهور مع زوجها

نشرت الفنانة نيللي كريم، صورة جديدة لها في احدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت نيللي كريم، بصحبة زوجها هشام عاشور من الاسانسير، والتقطا سيلفي معا بأجواء رومانسية.

كشف الفنان هشام عاشور عن حقيقة انفصاله عن زوجته الفنانة نيللى كريم، عبر مواقع التواصل الاجتماعى ووجه رسالة لمن يقوم بعمل ذلك قائلاً: «كل يوم استيقظ على خبر انفصالى مع نيللى، ونكون جالسين سويا، فأريد أن أوجه رسالة لمن يقوم بعمل هذه الشائعات، وهى حاول أن تركز بحياتك وتستثمر فى نفسك ووقتك»

ومن ناحية أخرى أكد هشام عاشور، أنه يتعاون مع زوجته الفنانة نيللى كريم في مسلسل «روز وليلي» المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يمثل من حوالي 12 سنة في أمريكا.