محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى المديرية المالية تمهيدًا لافتتاحه

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الاثنين، أعمال التطوير ورفع كفاءة مبنى المديرية المالية لمحافظة أسيوط وذلك تمهيدًا لافتتاحها خلال الأسابيع القادمة بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير أنماط العمل الحكومي وفي إطار خطة وزارة المالية لتطوير مباني المديريات المالية لتنمية وتحسين بيئة العمل الحكومي في مصر .. رافقه خلال الجولة التفقدية الدكتور أحمد شريت مدير المديرية المالية بأسيوط ومديري عموم المديرية والعاملين بديوان عام المديرية المالية ومسئولي جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد.



حيث تفقد المحافظ ومرافقوه أعمال التطوير التي تمت بديوان عام المديرية المالية وأقسامها المختلفة كما تابع سير العمل بالتدريب على المرتبات "payroll" والتي يجري تطبيقها بكافة الوحدات ومديريات الخدمات والقطاعات الحكومية تنفيذًا لخطة الدولة في التحول الرقمي مشيداً بأعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تمت بمبنى المديرية وبالجهد المبذول بالمديرية وبوحداتها الحسابية التي يجري تطبيق المنظومة بكافة الجهات الإدارية بمحافظة أسيوط مشيرًا إلى دعمه الكامل لتطوير منظومة ميكنة الرواتب وتسريع وتيرة العمل بمختلف الوحدات الحسابية بنطاق محافظة أسيوط وتفعيل ورش العمل والدورات التدريبية لمندوبي المالية ومديرى عموم الشئون المالية بمختلف المديريات والهيئات الاقتصادية وتفعيل التعاون بين وزارة المالية والمحافظة للنهوض بمنظومة العمل المالي بالمحافظة لتحقيق أقصى استفادة تنفيذًا لخطة الدولة للتحول الرقمي.



كما التقى المحافظ العاملين بالمديرية المالية وأقسامها المختلفة موجهًا لهم الشكر على مجهوداتهم خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة الوحدات الحسابية بنطاق عام المحافظة وخاصة فى تطبيق منظومة المرتبات "payroll" وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لتنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والتنفيذ والرقابة والحفاظ على المال.



كما وجه الشكر لمسئولي جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد على انجازه أعمال ومهام تطوير مبنى المديرية المالية بالمحافظة على أكمل وجه لتوفير بيئة عمل مناسبة للعمل وتلبى احتياجات العاملين بها لتقديم خدمات افضل للمواطنين.

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