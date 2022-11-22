الخارجية الفلسطينية: نتابع تطورات توقف سفينة قبالة جزيرة كريت اليونانية

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها تتابع مع الجهات اليونانية المختصة الأنباء عن توقف سفينة قبالة كريت اليونانية وتقل نحو 500 مهاجر غير شرعي، بالإضافة لمتابعة قضية مطابقة العينات لدى تونس للتعرف على المفقودين الفلسطينيين.

من جانبه؛ قال المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني السفير أحمد الديك، أن سفارة دولة فلسطين لدى اليونان تتابع كافة التطورات مع الجهات اليونانية المختصة بخصوص الأنباء عن تعطل سفينة تقل من 400-500 مهاجر مجهولي الجنسية جنوب غرب جزيرة كريت اليونانية.

وأوضح في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن قوارب صيد وسفن البحرية اليونانية وسفن تجارية إيطالية بالتوجه لإنقاذ المهاجرين بسبب توقف محرك السفينة.

وتواجه عملية الانقاذ صعوبات بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة.

وذكر السفير الديك أن الوزارة ستعلن عن أية تطورات جديدة بخصوص هذا الموضوع، متمنىاً السلامة لجميع ركاب السفينة.

وأضاف: “تابعت سفارة فلسطين لدى اليونان قبل أيام قضية قارب كان قد توقف في عرض البحر قرب سواحل بيلوس اليونانية، وقام خفر السواحل اليونانية بإنقاذ جميع اللاجئين غير الشرعيين الذي كانوا على متنه وعدد 94 مهاجرا، وتم التأكد من عدم وجود أي فلسطيني على متن هذا القارب”.

وأوضح الديك، أن سفارة دولة فلسطين لدى تونس حصلت على إذن قضائي من قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمدنين لتسلم العينات وتحليلها ثم مقارنتها بالجثث الموجودة لدى الجهات المعنية في تونس، وأن السفارة أرسلت النماذج لوزارة الداخلية التونسية التي وعدت بدورها بإجراء الفحوصات باسرع ما يمكن في جهد فلسطيني متواصل للتعرف على جثامين عدد من المفقودين الفلسطينيين.