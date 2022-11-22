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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انقاذ سوق غزة القديم في العتبة من كارثة والسيطرة على حريق داخله

حريق
حريق

أنقذ رجال الحماية المدنية بالقاهرة سوق غزة القديم بالعتبة دائرة الموسكي من كارثة محققة بعد أن اشتعلت النيران داخل السوق والتهمت أجزاء منه إلا أن سرعه تحرك قوات الاطفاء حالت دون احتراق السوق بالكامل .

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تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق داخل سوق غزه بالعتبة دائرة قسم شرطة الموسكي .

وتم توجيه ٧ سيارات اطفاء الي مكان البلاغ وتم محاصرة النيران قبل تدمير محتويات السوق بالكامل.

وتبين من المعاينه الأولية أن الحريق شب داخل باكيه ثم امتددت النيران لتلتهم ٦ باكيات أخرى ، دون إصابات ، تم تحرير محضر وجار العرض علي النيابة للتحقيق .

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