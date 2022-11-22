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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أشرف عقبة: تحسين المنظومة الصحية ساعد مصر على تجاوز جائحة كورونا

كورونا
كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة العامة، إن جائحة كورونا فرضت في الفترة الأخيرة استثمارات ومصروفات كبيرة على المنظومات الطبية في المنطقة العربية، وهو ما أثر بشكل كبير على الاهتمام ببعض المشاكل الصحية الموجودة فيها.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن التوجيهات الرئاسية في مصر كانت واضحة بتحسين المنظومة الطبية وتحسين المستشفيات وعمل تجهيزات على أعلى مستوى، وهو ما ساعد مصر على تجاوز جائحة كورونا بأمان إلى حد كبير.

وتابع رئيس أقسام الباطنة العامة، أنه كان هناك تحسين للعديد من الأدوات التي تستخدم في المنظومة الصحية منها المستشفيات إلى جانب دخول مشاريع جديدة مثل مشاريع إنتاج اللقاحات والدواء الطبية، ومراكز الدم والبلازما، وهو ما ساعد على أن مرور مصر من خلال الجائحة بمكاسب من المنظومة الطبية، موضحا أن بعض البلاد كان بها بها ظروف قاسية مثل سوريا واليمن وغيرها ما سبب نقصا بالغذاء وانتشار أمراض أخرى بهذه الدول.

أشرف عقبة الباطنة العامة جائحة كورونا كورونا القاهرة الإخبارية

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