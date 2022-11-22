الغربية .. العثور على جثة شاب ملقاة بسطح مقابر في كفر الزيات

شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية العثور علي جثة شاب في العقد الرابع من العمر متوفي اعلي سطح احد المقابر وانتقلت أجهزة الشرطة لفحص البلاغ .



كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا ، بالعثور علي جثة شاب في العقد الرابع من العمر ملقاه المقابر الموجودة بمدينة كفرالزيات .



وانتقلت الأجهزة الأمنية بالغربية إلى موقع البلاغ وتبين أن المتوفي في العقد الرابع من العمر من ودلت معاينة مفتش الصحة انه يرجح ان تكون الوفاة بسبب جرعة مخدرات زائدة تم تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثة لمشرحة المستشفى وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.