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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط عاطل مسجل شقي في حملة أمنية بالغربية

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط أخطر عنصر إجرامي تخصص في بيع مادة الهيروين المخدرة بالجملة في نطاق دائرة المركز بطنطا .

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تحرير 41 مخالفة مرورية في حملات أمنية مشددة بشوارع الغربية

توافرت معلومات، أمام اللواء محمد عمار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، واللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، تفيد قيام (سعد.م.س) 32 سنة مقيم بقرية محلة منوف، التابعة لمركز طنطا بالإتجار في المواد المخدرة بالجملة وتوزيعها على صغار البائعين للمخدرات بدوائر أول وثان ومركز طنطا.

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وبتكليف الرائد حسام قطامش رئيس وحدة مباحث المركز والرائد أحمد أبو زامل معاون أول المباحث وإعداد كمائن ثابتة ومتحركة تم ضبط المتهم وبحوزته 5 أسطوانات من مادة الهيروين المخدر ومبلغ 3000 جنيه من متحصلات البيع و2 هاتف محمول للتواصل مع عملائه في بيع تلك المواد المخدرة.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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