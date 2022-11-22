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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بعد كورونا.. تحدٍ عالمي جديد بسبب انتشار أوبئة أخرى.. تفاصيل

كورونا
كورونا

عرض برنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «أوبئة أخرى بعد كورونا.. تحدٍ عالمي جديد»، وذكر التقرير أنه تبدو أن تداعيات جائحة كورونا على العالم لم تقتصر على الاقتصاد والبيئة فحسب بل امتدت للجهود العالمية المبذولة في مكافحة الأمراض والأوبئة المختلفة نظرا لضعف التمويل للبرامج الصحية المقدمة لمكافحة فيروس الإيدز والملاريا والسل.

وأضاف التقرير: «انشغال العالم خلال العامين الماضيين في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وتوفير اللقاحات لمواجهة فيروس كورونا؛ تسبب في تراجع دور المنظمات الدولية لتقديم المساعدات اللازمة للبلدان الأكثر عرضة لانتشار الأوبئة».

وتابع: «على مدار الأشهر الماضية انتشرت أمراض مختلفة في بعض دول المنطقة العربية، وتفشى وباء الكوليرا في مناطق الشمال السوري لسوء الأوضاع الإنسانية داخل المخيمات؛ وتلوث مياه الشرب نتيجة انخفاض منسوب المياه في 24 محطة».

 

مطروح للنقاش القاهرة الإخبارية كورونا أوبئة الأمراض

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