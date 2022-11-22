الزمالك يهزم سموحة 3 / صفر بدوري الكرة الطائرة

فاز الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني شريف الشمرلي، على نظيره سموحة السكندري بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى من الدور التمهيدي للدوري الممتاز.

وشهد اللقاء تألق أكثر من لاعب من لاعبي القلعة البيضاء وعلى رأسهم محمد مصطفى "لعبة" الضارب الأمامي، وأحمد فتحي معد الفريق.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25-22، 25-22، 25-19".

بتلك النتيجة، تصدر الفارس الأبيض جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات بعد الفوز على كلا من "الإعلاميين - إيسترن كومباني - دلفي - المنيا - سموحة"

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك في المباراة القادمة مع نظيره الإعلاميين يوم الثلاثاء المقبل.

جدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب الدوري الممتاز لرجال الكرة الطائرة في الموسم الماضي، بعد الفوز على الاتحاد السكندري في النهائي.