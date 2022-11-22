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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

"19 ب" يحصد جائزة أفضل فيلم عربي بمهرجان القاهرة السينمائي

صدى البلد

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ 44، الذي انطلق قبل قليل، بدار الأوبرا المصرية، عن منح المنتج محمد حفظي جائزة أفضل فيل عن فيلمه "19 ب"، وقيمتها 10 آلاف دولار.


"19 ب" عرض لأول مرة عالميًا ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من إخراج أحمد عبد الله، إنتاج مصر، ومدته 95 دقيقة.


العمل تدور أحداثه حول حارس عجوز يعيش في فيلا متداعية ومهجورة يعتبرها بمثابة منزله، ولكنه فجأة يصبح مهددا بسبب شاب يعمل في الشارع المقابل، وهو ما يجعل الحارس مضطرًا لمواجهة مخاوفه.


ولجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم عربي، شارك فيها كل من الممثل المصري أحمد مجدي، والمبرمجة البولندية دوروتا ليخ، والممثلة اللبنانية نور.

 

وتوافد على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عدد كبير من النجوم والنجمات على رأسهم الفنان حسين فهمي وزوجته، وأمير رمسيس وزوجته، وأندرو محسن، والفنان مصطفى فهمي ودينا فؤاد، مادلين طبر، نور، سارة عبد الرحمن وغيرهم.

 

وحصلت لبلبة على  جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وتقرر تكريم المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري ومنحها جائزة فاتن حمامة للتميز بعد تقديمها عدد من الأفلام السينمائية البارزة.

 

عدد الأفلام التي شارك 97 فيلما في الأفلام الطويلة: 79 فيلما، والقصيرة 18 فيلماالأفلام الكلاسيكية 10 أفلام، عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 عرضا، عدد العروض الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 57 عرضا عدد الدول المشاركة: 52 دولة.

 

مهرجان القاهرة السينمائي محمد حفظي المنتج محمد حفظي أحمد مجدى مادلين طبر القاهرة السينمائي

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