عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشاورات بين الهند والاتحاد الأوروبي لدعم التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

صدى البلد

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية أن الهند والاتحاد الأوروبى أجريا اليوم /الثلاثاء/ جولة جديدة من المشاورات السياسية والأمنية فى العاصمة الهندية نيودلهي لدعم التعاون الثنائى فى المجال الأمنى ولبحث سبل مكافحة الإرهاب.

وذكرت الوزارة -في بيان- أن هذه الجولة تعتبر الجولة التاسعة من المشاورات بين الجانبين وشارك فيها مسئولون مختصون بالشئون السياسية والأمنية من الجانبين، وتم خلالها خلالها بحث القضايا المتعلقة بالأمن الإلكتروني والأمن البحري وسبل مكافحة الإرهاب.

وقال بيان الوزارة "إن الجانبين أعربا عن ارتياحهما لتطور العلاقات بين الهند والاتحاد الأوروبي التي تحظى بقوة دفع سياسية متزايدة منذ القمة الهندية الأوروبية الخامسة عشر التي تم عقدها خلال شهر يوليو عام 2020 وتدعمت إثر لقاء قادة الجانبين خلال شهر مايو عام 2021".

وأضاف "إن الجانبين رحبا أيضاً بتقدم المفاوضات بشأن إتفاقيات التجارة والاستثمار بين الهند والاتحاد الأوروبي، وأعربا عن أملهما فى أن يتم إنجازها فى الوقت المناسب، واتفقا على ضرورة تنفيذ شراكة التواصل الثنائي"، ولفت إلى أن المشاورات تناولت أيضا المسائل المتعلقة بنزع السلاح وعدم الانتشار النووى وإمكانيات دعم التعاون فى الجوانب الأمنية والدفاعية.

وأشار إلى أن الجانبين أعربا عن تصميمها على توثيق التعاون للتحضير للقمة الهندية الأوروبية القادمة بعد تبادل الآراء بشأن القضايا المحلية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزارة الشئون الخارجية الهندية العاصمة الهندية نيودلهي سبل مكافحة الإرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من تركي آل الشيخ احتفالا بفوز السعودية علي الأرجنتين

قرار عاجل من الأمير محمد بن سلمان بعد إصابة لاعب منتخب السعودية

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم والجرام يكسر حاجز الـ 1500 جنيه

مصير الامتحانات وانتشار الفيروس بالمدارس.. 11 قرارًا عاجلًا من وزير التربية والتعليم اليوم

الأهلي أبلغه بالرحيل بداية الموسم.. شوبير يفجر مفاجآت مدوية بشأن كهربا

مفاجأة .. النيابة العامة تكشف حقيقة تعرض الفنان الاردني أشرف طلفاح للعنف

السعودية تعلن غدا الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات المملكة

لا تبيعه.. تحذير عاجل من شعبة الذهب للمواطنين بشأن الأسعار

ترشيحاتنا

كيفية ترخيص سيارة ملاكي خاصة..اعرف الخطوات

قرار عاجل من وزارة التعليم بخصوص مشروبات الطاقة.. فيديو

هل يجوز المسح على قبور الأنبياء والصالحين وتقبيلها؟ دار الإفتاء ترد

مونديال المفاجآت.. أستراليا تتقدم على فرنسا بهدف مباغت في كأس العالم

بالقانون.. 4 شروط لشهر الهيئات الشبابية.. اعرفها

وزير الصحة يوجه رسالة هامة للمصريين بخصوص الفيروس المنتشر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد كشف حقيقة خضوعها لعميات تجميل.. رضوى الشربيني قبل وبعد الشهرة

أنتِ نفختي شفايفك.. رضوى الشربيني تصدم الجمهور بـ سر لن تتوقعه

عودة كورونا فى الصين تهدد العالم .. كيف تحمى نفسك من الإصابة؟

بسبب العزل.. المشي على أربع ينتشر بين طلاب الجامعات في الصين

فيديو

رسالة وفيديو غريب من والد حسام حبيب.. وتعليق جديد لشيرين على السوشيال

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس .. تغطية خاصة

أنهت سلسلة اللاهزيمة.. السعودية تقهر الأرجنتين في مفاجأة كأس العالم.. فيديو جراف

السعودية تبهر الجميع بأداء أسطوري وتهزم الأرجنتين 2 /1 في كأس العالم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

اﻟﻤﺰﻳﺪ