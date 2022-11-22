مشاورات بين الهند والاتحاد الأوروبي لدعم التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية أن الهند والاتحاد الأوروبى أجريا اليوم /الثلاثاء/ جولة جديدة من المشاورات السياسية والأمنية فى العاصمة الهندية نيودلهي لدعم التعاون الثنائى فى المجال الأمنى ولبحث سبل مكافحة الإرهاب.

وذكرت الوزارة -في بيان- أن هذه الجولة تعتبر الجولة التاسعة من المشاورات بين الجانبين وشارك فيها مسئولون مختصون بالشئون السياسية والأمنية من الجانبين، وتم خلالها خلالها بحث القضايا المتعلقة بالأمن الإلكتروني والأمن البحري وسبل مكافحة الإرهاب.

وقال بيان الوزارة "إن الجانبين أعربا عن ارتياحهما لتطور العلاقات بين الهند والاتحاد الأوروبي التي تحظى بقوة دفع سياسية متزايدة منذ القمة الهندية الأوروبية الخامسة عشر التي تم عقدها خلال شهر يوليو عام 2020 وتدعمت إثر لقاء قادة الجانبين خلال شهر مايو عام 2021".

وأضاف "إن الجانبين رحبا أيضاً بتقدم المفاوضات بشأن إتفاقيات التجارة والاستثمار بين الهند والاتحاد الأوروبي، وأعربا عن أملهما فى أن يتم إنجازها فى الوقت المناسب، واتفقا على ضرورة تنفيذ شراكة التواصل الثنائي"، ولفت إلى أن المشاورات تناولت أيضا المسائل المتعلقة بنزع السلاح وعدم الانتشار النووى وإمكانيات دعم التعاون فى الجوانب الأمنية والدفاعية.

وأشار إلى أن الجانبين أعربا عن تصميمها على توثيق التعاون للتحضير للقمة الهندية الأوروبية القادمة بعد تبادل الآراء بشأن القضايا المحلية والدولية ذات الاهتمام المشترك.