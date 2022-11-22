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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الصحة يوجه رسالة هامة للمصريين بخصوص الفيروس المنتشر

وزير الصحة
وزير الصحة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن  الفيروس المخلوي الذي انتشر خلال الفترة الأخيرة،  قديم وموجود منذ عام 1956.

وأضاف وزير الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على عبر برنامج حضرة المواطن المذاع على فضائية "الحدث اليوم" :" هذا الفيروس عارفين علاجه وأعراضه وكل تفاصيله بشكل كامل، وقمنا بعقد المؤتمر الصحفي لبحث رسالة طمأنة للمواطنين علشان لقينا نوع من أنواع الشائعات". 

وتابع وزير الصحة : "كل هذا التخوف من جانب المصريين ناتج عن آثار كورونا التي نعاني منها منذ 3 سنوات، ولكن طول عمرنا نتعامل مع دور البرد بشكل عادي وغير مقلق".
 

 

وزير الصحة : الفيروس المخلوي لا يستحق الهلع لأنه قديم


قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان؛ إن على مدار الاسابيع الماضيه قمنا بالرد على أسئلة الناس لطمئنتهم على مانراه من العدوى للسن الصغير في المدارس للفيروس المخلوي التنفسي والذي تم إكتشافه عام 195‪6 فهو قديم وليس حديث كما يظن البعض.

ومن جانبها علقت الدكتورة هالة حمدي أستاذ طب الأطفال؛ أن هذا الفيروس لا يستحق الهلع ولا الخوف منه وهو يصيب الأطفال فوق سن سنتين لكن خطورته تكمن عندما يتعرض للإصابة أطفال أقل من سنتين او المبتثرين او الذين لديهم مشاكل في المناعة.

وعلق الدكتور يسري العقل استاذ ورئيس قسم الصدر بالقصر العيني؛ أن إرتفاع درجة الحرارة عند الإنسان هو رد فعل مناعي كي لا يكون جسم الإنسان بيئة الفيروسات أو البكتريا؛ منوها ان على الأهل ترك الجسم مرتفع الحرارة طالما لم تتجاوز الأربعين درجة مئوية لأن درجة الحرارة هي التي تقوم بقتل الفيروسات داخل الجسم.

وأضافت الدكتورة رشا كمال مدير مستشفى أبو الريش الجامعي؛ أن الفيروس المخلوي لابد وان الأطفال يصاب به مره واحدة على الأقل في حياتهم؛ ولا يحتاج لغلق المدارس بل يحتاج للإلتزام بالإجراءات الوقائيه فقط؛ من خلال غسل الأيدي والامتناع عن الذهاب إلى المدرسة في حالة الإصابة مع إرتداء الماسكات.


 

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