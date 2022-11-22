مديرية الشباب بكفر الشيخ تختتم احتفال أعياد الطفولة بحديقة صنعاء.. صور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، من خلال إدارة تنمية النشء الاحتفال الختامي لأعياد الطفولة وتأخذ الأطفال في رحلة ترفيهية إلى حديقة صنعاء، بمشاركة الصغار الألعاب الترفيهية والفنية وتم توزيع الهدايا والبالونات في جو من البهجة وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالاحتفال بأعياد الطفولة بمراكز الشباب من منطلق حرصها على تقديم كل ما يسهم في بناء شخصية الطفل المصري وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم، مشيراً إلى أن مصر تعتبر من أوائل الدول التي تحتفل بعيد الطفولة، الذي يقام في العشرين من شهر نوفمبر من كل عام، وهو اليوم الذي حثّت فيه الحكومات على سنّ قوانين تحمي الطفل من العنف وتضمن له حقوقه، من النشأة المستقرّة أسرياً ومجتمعياً، ومن العيش في أمنٍ واطمئنان.



أقيم الحفل الختامي لأعياد الطفولة بحديقة صنعاء، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، إشراف تنفيذي لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء ومتابعة تنفيذ فرق عمل الإدارات الفرعية ومراكز الشباب.

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