قرار عاجل من وزارة التعليم بخصوص مشروبات الطاقة.. فيديو

علق شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على قرار بحظر بيع مشروبات الطاقة داخل المدارس حرصا على صحة الطلاب.

وقال شادي زلطة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" منذ بداية العام الدراسي هناك رصد ومتابعة يومية لكل المشاكل والشائعات التي تتعلق بسير العملية التعليمية ".

وأضاف شادي زلطة :" رصدنا بعض الشكاوى من تواجد مشروبات طاقة داخل بعض المدارس وشرب الطلاب لها وهم في سن صغير بالمرحلة الابتدائية والإعدادية ".

وتابع شادي زلطة :" المشئولية مشتركة بين المدرسة وولي الأمر من أجل منع الطلاب من شراء مشروبات الطاقة بسبب مشاكلها الصحية ".

واكمل شادي زلطة :" تنسيق مع مدريات الأمن بالمحافظات للقضاء على ظاهرة الباعة الدجائلين في محيط المدارس لانهم قد يبيعون منتجات مجهولة المصدر تضر بصحة الطلاب".