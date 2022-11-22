السياحة: 272 مليون سائح من 13 دولة يريدون زيارة مصر

أكد أحمد عيسى وزير السياحة والأثار، أن دراسة دقيقة على مستوى العالم أكدت أن 272 مليون سائح من 13 دولة يريدون الذهاب لمصر.



وأضاف أحمد عيسى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن نستهدف زيادة أعداد السائحين إلى مصر بـ 30 مليون سائح، متابعا أن وضعنا مجموعة من الخطط بهدف مضاعفة عدد المقاعد في الطيران.

تحسين مناخ الاستثمار



وتابع أحمد عيسى وزير السياحة والأثار، أن 211 ألف غرفة سياحية في كل مصر للسائحين، لافتا إلى ان نعمل على تحسين جودة التجربة السياحية في المطارات وتحسين مناخ الاستثمار.

