أبو العينين يهنئ السعودية بالفوز على الأرجنتين: فرحة وفخر لكل عربي

عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لـ تهنئة منتخب السعودية بالفوز على الأرجنتين.

هنأ النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، المنتخب السعودي بفوزه على نظيره الأرجنتيني، بهدفين لهدف واحد، في دور المجموعات بكأس العالم، قائلا: فرحة وفخر لكل عربي.

أهنئ المملكة العربية السعودية

وقال النائب محمد أبو العينين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «أهنئ المملكة العربية السعودية والجماهير العربية على الفوز التاريخي الذي حققه المنتخب السعودي الشقيق على منتخب الأرجنتين أبرز الفرق المرشحة للفوز بكأس العالم 2022».

وأضاف وكيل مجلس النواب، «قدمتم أداء بطولي وروح قتالية وحققتم فوز مستحق .. شرفتوا الكرة العربية عالميًا واسعدتوا الجماهير العربية في لحظة استثنائية».



وأشار النائب محمد أبو العينين، إلى أن فوز السعودية اليوم فرحة وفخر لكل عربي، موضحا أن العرب يبهرون العالم بروعة التنظيم والنتائج التاريخية.

واختتم أبو العينين، «ألف مبروك لأبطال المنتخب السعودي الشقيق على الإنجاز الكبير .. وتمنياتي بكل التوفيق و دوام الانتصارات للفرق العربية المشاركة في مونديال قطر 2022».