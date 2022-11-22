محسن لملوم: فوز المنتخب السعودي اليوم سهل مهمة التأهل من المجموعة

أكد الناقد الرياضي محسن لملوم، أن منتخب المملكة العربية السعودية قدم مباراة مونديالية كبيرة، مضيفا أن فوز المنتخب السعودي اليوم سهل مهمة التأهل من المجموعة.



وأضاف محسن لملوم، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن حكم المباراة لم يكن موفقا في إدارة مباراة السعودية والارجنتين.

ميسي أثبت أنه مش مارادونا



وتابع الناقد الرياضي محسن لملوم، أن حارس مرمى المنتخب السعودي رجل المباراة بلا منازع، ووقف سد منيع أمام نجوم منتخب الأرجنتين، لافتا إلى أن ميسي أثبت أنه مش مارادونا، ولا يستطيع أن يشيل فريق.

