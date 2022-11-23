نشرة الفن.. ظهور جريء للمخرج خالد يوسف مع شمس الكويتية في ختام مهرجان القاهرة.. وحسين فهمي يصالح بوسي شلبي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها ظهور جريء للمخرج خالد يوسف مع شمس الكويتية في ختام مهرجان القاهرة وحسين فهمي يصالح بوسي شلبي.

حرص المخرج خالد يوسف على التواجد بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وظهر خالد يوسف على السجادة الحمراء بصحبة الفنانة شمس الكويتية بعدما أعلنت عن وجود عمل يجمعهما سويا.

حرصت الفنانة نيكول سابا على حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في نسخته الـ 44، وأعلنت في تصريحات تليفزيونية إنها ترتدي فستان العرض الخاص لفيلمها الأول “التجربة الدنماركية”، بمناسبة تواجدها في مهرجان سينما.

التقطت الراقصتان جوهرة وأنستازيا العديد من الصور على ريد كاربت حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44، في الوقت الذي اختفت فيه هند عاكف من أمام الكاميرات وسط أنباء عن منعها من الدخول.

حرصت الإعلامية بوسي شلبي على الإلتزام بالدريس كود الذي أقره الفنان حسين فهمي، بعدما أحرجها الفنان حسين فهمي في حفل الإفتتاح.

لاقت الفنانة نجلاء يونس حملة دعم كبرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ إعلانها أنها تعمل سائق أوبر متخفي لقلة الأعمال المعروضة عليها حتى تتمكن من إعالة نفسها.

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن جوائز دورته الـ 44، وذلك خلال حفل الختام الذي انتهى قبل قليل، في دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والصحفيين والإعلاميين.

يحل أبطال فيلم "19 ب" ضيوفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، في الحلقة المقرر إذاعتها مساء يوم الجمعة المقبل، على قناة cbc.